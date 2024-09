Camela anuncia que llevarán a cabo su propio musical titulado ‘Cuando zarpa el amor’

Esta semana, el programa 'Babylon Show' tuvo un toque especial con la presencia de los integrantes de Camela, Dioni Martín y Ángeles Muñoz. Durante su conversación con Carlos Latre, los músicos compartieron detalles sobre su reciente trabajo discográfico, titulado "Que la música te acompañe". Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los espectadores fue el anuncio exclusivo que hicieron en el programa.

Y es que, Dioni y Ángeles revelaron que están trabajando en un ambicioso proyecto: un musical basado en su trayectoria artística. Bajo el título Cuando zarpa el amor, este nuevo proyecto promete ser un repaso por los grandes éxitos y momentos clave de su carrera. "Nos pasaron un guion para ver qué nos parecía. Ya me lo he leído, me ha encantado, como a nuestro manager y los miembros de la oficina", explicó Dioni emocionado.

El cantante también destacó la importancia de llevar este proyecto con calma y dedicación. "Es un proceso que hay que tomar con calma y tranquilidad, porque hay que construir un musical, que es complicado", mencionó Dioni, señalando los desafíos que supone crear un espectáculo de esta magnitud.

La noticia no solo ha generado expectativas entre sus fans, sino también en el mundo del espectáculo, donde un musical sobre Camela podría resultar muy interesante. "Aunque queda tiempo, se puede decir que los cimientos ya están plantados", aseguró el artista, dando a entender que, aunque aún hay trabajo por hacer, el proyecto está en marcha. Con esta nueva incursión en el teatro musical, Camela sigue demostrando su capacidad para reinventarse y sorprender a su público.