Cambios en la recuperación de puntos del carnet anunciados por la DGT: estas son las novedades

El carnét de conducir es algo que prácticamente todo el mundo debería de tener, pues es algo que en nuestro día a día vamos a utilizar y que nos será muy util, ahorrándonos ir en transporte público.

Sin embargo, para ello debemos de hacer unos cursos antes, ya que sin licencia de conducción no podemos ponernos a manos de un vehículo. Como sabemos, el carnet de conducir se encuentra formado por 12 puntos (a no ser que seas novel, de ser así cuentas con 8) y si incumples las normas, puedes perderlos.

Y es que ahora el Boletín Oficial del Estado ha publicado la nueva Orden Ministerial que regula los cursos de recuperación de puntos de carnet, casi veinte años después de la implantación del Permiso por Puntos y de la Orden que regulaba dichos cursos en España.

Dichas novedades entrarán en vigor a partir del próximo 4 de noviembre y que serán impartidas por 900 centros en España.

En líneas generales, parte de las novedades se centran en un aumento del tiempo destinado a las dinámicas de grupo al considerarse que los alumnos interiozan mejor los mensajes.

Se crearán nuevos perfiles infractores y habrá una mayor participación de las víctimas con carácter preceptivo, "puesto que en los casi veinte años de experiencia se ha demostrado su efectividad en el cambio de actitudes" según la DGT.

Recuperación parcial: Los cursos varían en función de si la recuperación de los puntos es parcial o total. Si son parciales, los conductores pueden recuperar cuatro puntos, cuando hasta ahora eran posibles seis.

Sin embargo también está la recuperación total: En cuanto a los cursos de recuperación total del carné de conducir, la duración mínima será de 20 horas. 16 de ellas se destinarán a parte común, repartidas en nueve horas de formación general; cuatro horas de dinámica de grupo impartidas por un psicólogo formador; una hora para una víctima de un siniestro vial; y dos horas de contenido variable, impartidas por un formador que puede incluir la intervención de otros profesionales.