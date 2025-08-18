El cambio de tiempo llega con fuerza: cielo oscurecido por el humo y tormentas con granizo

La ola de calor va a dar sus últimos coletazos hoy, día 18 de agosto de 2025, en una jornada marcada por los avisos del Meteocat ante la intensidad de lluvias en algunas zonas. Y es que se espera granizo y un cielo oscurecido por culpa del humo de los incendios.

La jornada comenzará tranquila, con cielos mayormente despejados hasta el mediodía, momento en el que crecerán nubes en las zonas de montaña, extendiéndose durante la tarde hacia el tercio oeste de Catalunya.

Será en esas áreas donde se esperan chubascos tormentosos, en general de poca intensidad pero que podrían ser fuertes a nivel local, con rachas de viento importantes, pequeñas granizadas y acumulaciones de lluvia que podrían ser abundantes. Como indicábamos, se ha activado el aviso por las lluvias.

Donde no notaremos apenas variación respecto a las últimas semanas de calor será en las temperaturas, que serán muy similares excepto en el sur, donde incluso van a ser más altas que el pasado fin de semana. Las máximas sí serán menores en el resto del territorio, aunque todavía se espera un día mayoritariamente caluroso.

El humo de los incendios se convertirá en protagonista del cielo, sobre todo durante la mañana, ya que reducirá la claridad del aire y será muy visible si alzamos la mirada. En principio, a lo largo del día se despejará, volviendo a mostrar el cielo habitual.

En lo que se refiere al viento, además de las ráfagas intensas que se esperan en los lugares donde habrá tormentas, también irá ganando fuerza del este y sureste a lo largo de todo el día. Los avisos indican que podría haber rachas muy fuertes de manera puntual durante las tormentas.

En principio, estos chubascos permanecerán en algunas zonas de Catalunya durante el día de hoy y también durante mañana. Será a partir del miércoles cuando volvamos a tener los cielos un poco más despejados.