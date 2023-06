Cambio de horario en los Supermercados esta semana: Así quedan tras San Juan

Descubre si donde vives van a cerrar (o no) los principales supermercados Si querías ir a comprar al Corte Inglés el 24, ve despidiéndote de la idea

San Juan está a la vuelta de la esquina, y en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Albacete este es un día festivo, por lo que muchos supermercados deciden permanecer cerrados durante la jornada. Es por eso que el día 24 de este mes no deberías confiarte a la hora de ir a comprar y descubrir que tu supermercado de confianza no se encuentra abierto. Y para que eso no te ocurra, aquí tienes los horarios que tendrán este sábado los supermercados de algunas de las ciudades más importantes de dichas zonas del país.

El mercadona estará abierto en la mayor parte de la Comunidad Valenciana de las 9:00 hasta las 15:00 horas, aunque en Alicante estarán todas cerradas durante todo el día. En Albacete estarán cerrados todos los mercadona, y en Cataluña también pasará lo mismo durante todo el día, aunque podría haber algunas localidades en las que los veamos abiertos.

El caso del Aldi es bastante más extremo, y es que directamente estarán cerrados todos sus supermercados en las dos comunidades autónomas y en Albacete durante todo el día 24. Ya hablando de Lidl tenemos un caso curioso, ya que en la Comunidad Valenciana y en Albacete mantendrá su horario habitual, por lo que podréis ir a hacer la compra entre las 9:00 y las 21:30 horas, aunque ese no será el caso en Cataluña, donde solo abrirán algunas tiendas de 12:00 a 19:00.

Los supermercados Carrefour estarán completamente cerrados tanto en Cataluña y la Comunidad Valenciana, como en Albacete, aunque los Carrefour Express sí que seguirán abiertos de 9:30 a las 22h horas. Mientras tanto, El Corte Inglés estará totalmente cerrado tanto en las dos comunidades autónomas en las que este sábado es festivo, como en Albacete, así que mejor id planeando las compras entre este jueves y el viernes.