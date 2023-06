El cambio físico de Povedilla, de Los Hombres de Paco

Carlos Santos se hizo famoso por su papel de Povedilla en 'Los hombres de Paco' Lleva dos décadas con su novia y ganó un premio Goya a mejor actor revelación en 2016

'Los hombres de paco' fue una de las grandes sensaciones televisivas durante sus diez temporadas. El carisma de Paco Tous, el romance entre los personajes de Hugo Silva y Michelle Jenner... fueron muchos los actores que alcanzaron la fama con la serie y Carlos Santos fue uno de ellos gracias a su papel como Povedilla.

El actor murciano nació en 1978 y empezó a ser conocido popularmente por su papel como José Luis Povedilla en 'Los hombres de Paco'.



Después de su carrera en la pequeña pantalla, triunfó en las salas de cine hasta conseguir un premio Goya a mejor actor revelación en 2016 por su actuación en 'El hombre de las mil caras'.

Durante su etapa en televisión, antes de destacar en el cine, también consiguió el Premio Unión de Actores al Mejor Actor Secundario TV por su papel en la serie diario 'El tiempo entre costuras', junto a la actriz Adriana Ugarte. Sin embargo, fue un papel que no alcanzó la popularidad de Povedilla.

Carlos Santos mantiene una relación desde hace casi dos décadas con Lorena Santana, directora comercial del sector inmobiliario. No suelen aparecer juntos en muchos photocalls, pues Lorena no pertenece al sector, aunque si acudió una vez a la gala de los Goya en 2014. "Me costó convencerla, pero era el momento adecuado. Una noche muy especial", decía el acor.