El cambio físico y la nueva vida de la presentadora de 'El diario de Patricia'

'El diario de Patricia' fue uno de los programas más vistos en la televisión de nuestro país. Los espectadores de aquella época recuerdan de memoria los mejores momentos del programa. Todavía se utilizan frases y memes de los participantes del formato de Antena 3.

La primera época fue presentada por Patricia Gaztañaga, de ahí el nombre de 'El diario de Patricia', pero después de 1.700 capítulos decidió no continuar y el espacio siguió adelante con la presentadora Yolanda Vázquez.

Sin embargo, no abandonó Atresmedia y se hizo cargo de 'No es programa para viejos', un proyecto que duró seis años, pero que no terminó de funcionar y hacerse con la audiencia de su franja horaria. Tras cancelarse, Gaztañaga cambió de grupo para incorporarse a Mediaset. Allí estuvo al frente programa 'Bodas Cruzadas', en Cuatro, que también fue cancelado.

Tras este último revés regresó a Antena 3 para presentar 'El Marco', un programa que tan solo duró algo más de una semana. Después de este fracaso y desde 2012, Gaztañaga ha pasado por diferentes cadenas, como ETB, la cadena autonómica vasca, pero en 2016 dejó la televisión y ahora se dedica a la publicidad.

Aunque está alejada de los medios audiovisuales, a día de hoy sigue activa en sus redes sociales, donde cuenta con cerca de 8.000 seguidores. Entre sus publicaciones, se destaca la lucha contra el maltrato animal y la defensa de los derechos de los mismos.

La presentadora ha cumplido hace unos meses sus 55 años y en Instagram se muestra más natural que nunca "Sin maquillar, sin filtros, sin nada de nada... Sin chorradas, yo a mis maravillosos 55 feliz con la gente que me quiere".