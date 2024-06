El impresionante cambio físico de Leticia Sabater tras una cirugía estética de 15.000 euros

Una vez más, Leticia Sabater ha desvelado que recientemente pasó por quirófano para una intervención estética. La cantante y expresentadora ya se ha sometido a varias operaciones estéticas, pero ha señalado que esta ha sido de las más largas y caras. En el programa ‘Viernes Deluxe’ habló con todo detalle acerca de la operación y de los retoques estéticos que le han hecho.

"En esta me he gastado 15.000 euros, porque eran muchas cosas", señalaba la artista, hablando sobre el hecho de que era una de sus operaciones más caras. Además, también resaltó el hecho de que en su aparición en el programa aún estaba recuperándose de la intervención. “Es una recuperación de tres meses", explicó mientras hablaba acerca de las secuelas de la intervención.

Además de la larga recuperación, también estuvo mucho tiempo en el quirófano y es que, al parecer, el proceso duró alrededor de 8 horas. Dicho esto, Sabater está muy contenta con el resultado: "No tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy".

Leticia Sabater tras su intervención / SPORT.es

Finalmente, también aprovechó para contestar a aquellos que señalaban que se estaba sometiendo a un número demasiado alto de operaciones. “No tengo adicción a las operaciones. La única que me he hecho por capricho son los abdominales, el resto las necesitaba", se defendía la artista. Dicho esto, aún tardaremos un tiempo en ver los resultados finales de la intervención, al menos hasta que pasen los meses de recuperación.