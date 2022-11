El cambio físico de Alexelcapo con el que ha perdido más de 50 kilos

El streamer lleva más de un año transformando su físico En enero de 2022, comprobó con la báscula que pesaba 130 kilos y quiso ponerle remedio

Los cambios físicos son importantísimos a la hora de recuperar un estilo de vida saludable, y Alexelcapo, el popular streamer, ha decidido transformar su cuerpo y alma tal y cómo ha contado en el podcast de Jordi Wild: en enero de 2022, comprobó que al subirse a la báscula, esta señalaba un peso superior a los 130 kilos, por lo que había llegado el momento de emprender el cambio.

Comenzó haciendo cardio cada día, primero caminando, y después haciendo más de 30 kilómetros en bicicleta estática. Por supuesto, complementó este ejercicio con dieta y comida saludable, y casi un año después, ya puede decir que su transformación ha culminado: "me acabo de pesar, y 80,9 kilos. Oficialmente he perdido 50 kilos. Estoy: feliz. Ya más que el peso es como me siento y el poder en montar en bicicleta, correr, tener energía para hacer lo que quiera a nivel físico...".

Me acabo de pesar y 80,9kg.



Oficialmente he perdido 50kg.



Estoy: feliz. Ya más que el peso es como me siento y el poder montar en bici, correr, tener energía para hacer lo que quiera a nivel físico, etc.



Ole. — Alexelcapo (@EvilAFM) 10 de noviembre de 2022

Eso sí, no ha querido ponerse como ejemplo de lo correcto ni simplificar demasiado la pérdida de peso a hacer ejercicio: "reducir esto a "quemar las calorías necesarias" no hace ningún favor a nadie. Es sin duda lo más difícil que he hecho en mi vida. Que el concepto sea simple no lo hace fácil de hacer".