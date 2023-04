El cambio de la DGT que llegará a las matrículas a partir del mes de abril

Al parecer, con las nuevas matriculaciones se ha detectado una nueva matrícula con una serie más alta, la MGB La matrícula vista más alta tenía, hasta el pasado lunes, la serie MFZ

En nada ya habremos llegado a la mitad de 2023, y lo haremos con casi los mismos problemas con los que empezamos este nuevo año. Por ejemplo, uno de ellos, y uno de los más importantes, es la situación económica general de nuestro propio país, además de la global.

Evidentemente, esto está provocando que los consumidores gasten mucho menos, algo que viene provocado también por la subida de precios en los productos básicos. Ahora bien, parece que esto no está afectando demasiado a la compra de vehículos, como por ejemplo los coches.

Es curioso porque comprar un coche conlleva un pago bastante importante y, por lo general, extendido en el tiempo. Aún así, según los datos disponibles, parece que la venta de coches avanza a buen ritmo, aunque diferente al de años anteriores. Prueba de ello es el avance en las letras de las matrículas, que en los últimos días ha cambiado a una letra más, según el portal 'Gasolina o Diésel'.

Para ser más exactos, el cambio ocurrido respecto a las matrículas ha sido que, hasta este pasado lunes, la matrícula vista más alta tenía la serie MFZ, y esta ya ha llegado a su fin. Pues, con las nuevas matriculaciones, se ha detectado una nueva matrícula con serie más alta, la MGB, tal como ha compartido el sitio web citado anteriormente, más específicamente la '40** MGB'.

Así, si estás esperando para la matriculación de tu nuevo vehículo y quieres saber aproximadamente qué matrícula se te asignará, el portal indica que hay que estar atento a los últimos dos o tres días del mes, pues "el ritmo de matriculaciones aumenta drásticamente debido al cuadre que suelen hacer las marca".

Matrícula coche

| SPORT.es

Por último, y a modo de recordatorio básico, tened en cuenta que las matrículas son una parte fundamental de nuestros vehículos. Tanto la parte delantera como la trasera de un vehículo debe llevar su placa identificativa visible y en buenas condiciones. Esta es una de las premisas a las que más atención se pone en las revisiones de la ITV. El motivo principal es que la matrícula es el modo más rápido y fiable para identificar un vehículo y a su dueño.

Específicamente, no llevar matrícula, llevarla no visible o no legible, es una fracción sancionable con multa de hasta 200 euros. Un caso más grave es si la matricula se manipula intencionadamente para ocultar la identificación del vehículo, en ese caso se pueden alcanzar multas de hasta 6.000 euros y la retirada de 6 puntos en el carné de conducir.