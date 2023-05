Cómo cambiar el armario con la llegada de la primavera según Marie Kondo

Tenemos que sustituir los jerseys por las camisetas de tirantes y Marie Kondo te enseña cómo Marie Kondo es una persona experta en la materia y nos da sus sabios consejos

Ha llegado la primavera y es momento de ir cambiando el armario: sustituir la ropa de invierno, por una más acorde a las temperaturas cálidas que se han instaurado en gran parte de España. Pero si no quieres morir en el intento, la experta en orden Marie Kondo nos enseña cómo superar esta etapa imprescindible en cada hogar, sin perder mucho tiempo ni guardar ropa que realmente necesitemos.

El mejor método para cambiar de armario, guardar la ropa de invierno y sacar la de verano

La primera pregunta que tienes que hacerte es... ¿Qué día empiezo a cambiar el armario? Evidentemente, la respuesta es simple: cuando notes que no te pones ropa de invierno y necesitas recurrir más a la ropa de verano. Cuando llegue ese momento, prepara tres bolsas o cajas y clasifícalas en 'tirar', 'donar' y 'guardar'. Tira la ropa que esté en mal estado, dona la que no necesites más y guarda la que vayas a utilizar el año que viene.

Para decidir qué prenda va a cada caja o bolsa, tómate tu tiempo e incluso ponte música para relajarte lo máximo posible. Marie Kondo cree que no tirar muchos objetos o posesiones es sinónimo de aferrarnos al pasado; no le hagas caso. Quizás tienes un modelito que puedes guardar para una boda el año que viene y no tienes por qué tirarlo.

Cuando vayas al armario, guarda la ropa por categoría y cuelga solo lo que necesite ir colgado. También puedes ordenar por colores y tejidos y añadir cestas y joyeros para complementos. Finalmente, dobla bien la ropa, porque de lo contrario, la ropa se arrugará demasiado rápido.