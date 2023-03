¡Los camareros les cambian el precio de la cuenta con un boli! Indignación en un restaurante de Barcelona

Los clientes salieron del restaurante molestos ante esta surrealista experiencia Un servicio que dejó mucho que desear

Salir a cenar debería ser un placer, esa es la teoría. Un gusto al llegar el fin de semana, donde puedas disfrutar de comer algo rico sin necesidad de cocinar, ni fregar platos. Está claro que todo tiene un costo, pero no puede variarse al antojo de los camareros.

La indignación se ha producido en un restaurante jamaicano de Barcelona, ubicado en el centro de Barcelona cerca de Plaza Cataluña. Un lugar decorado con vibras reggaes, que si invita a algo, es a la relajación y el buen rollo. Todo lo contrario a lo que le ha pasado a esta pareja después de cenar.

Tras acabar de comer, llegó el momento de pedir la cuenta. Normalmente, uno escoge qué plato va a tomar en función del apetito pero también del precio de cada receta y espera ver eso reflejado en el recibo. Por eso, este gesto, es algo que enfadó mucho a los clientes del local.



| archivo

"Me enfada la deshonestidad" empezaba diciendo el cliente. "Jamás nos hemos encontrado con este tipo de factura donde primero no se establece lo que uno ordenó, segundo ordenar varios valores no está permitido".

En el momento de pagar, los camareros cambiaron el valor de la cuenta, aumentando el precio y añadiendo cosas que no habían pedido y les estipularon un 10% más en toda la cuenta que no había sido indicado.

El gesto enfadó a los clientes que tuvieron una experiencia gastronómica nefasta porque además la calidad de la comida no fue demasiado buena. Un mal trato que ha terminado por calificar al restaurante de "mentirosos".