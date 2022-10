Este camarero, sorprendido por el mensaje que le dejó un cliente en el pedido

"Entrega sin contacto. Por favor, no me dejó comida. Me muero de hambre" El pedido era urgente, o eso parecía a tenor del texto

Los camareros son trabajadores que han de aguantar situaciones surrealistas en no pocos casos: clientes exigentes, un número de usuarios muy superior al que pueden controlar o estrés en cuanto a pedidos. Pero pocas veces hemos leído una historia tan sorprendente (e hilarante) como esta que nos llega desde un restaurante de comida rápida.

A nadie le debe sorprender que un restaurante de comida rápida no solo trabaje con los pedidos físicos; también recibe pedidos a través de aplicaciones, con un apartado de 'observaciones' en el que poder escribir si el timbre no funciona o si ha de bajar el usuario a abrir la puerta. Pero a las 23.15 horas, en este local llegó un pedido diferente, nunca antes visto: "entrega sin contacto. Por favor, mi madre no me dejó comida. Me muero de hambre".

Le pusimos de regalo el postre porque nos dió cosica. pic.twitter.com/agDjiWOSpU — Soy Camarero (@soycamarero) 24 de septiembre de 2022

Este cliente, si analizamos el mensaje, se encontraba solo en casa, y la persona que vivía con él, su madre, se había marchado sin dejarle nada de comida. Por esta razón, pidió celeridad en la elaboración del pedido, porque posiblemente llevase muchas horas sin llevarse nada a la boca. ¿Y qué hizo el restaurante? Además de llevarle lo más rápido la pizza que había pedido, "le pusimos el postre de regalo porque nos dio cosica", explica el propio establecimiento a través de su perfil de Twitter.