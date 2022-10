¿Aparecerán Messi, Neymar y Pogba en el nuevo videojuego de Call of Duty?

Se rumorea que Messi, Neymar y Pogba sean personajes jugables de Call of Duty: Modern Warfare II El videojuego se estrena este viernes 28 de octubre

Este viernes 28 de octubre es un día importantísimo para la industria del videojuego: se estrena Call of Duty: Modern Warfare II, la nueva entrega de la mítica saga de Activision, y secuela de uno de los títulos mejor valorados de la franquicia. El shooter ya lanzó su campaña hace algunos días, pero ahora llega el pack al completo. ¿Y si os digo que se rumorea con la incorporación de Messi, Neymar y Pogba como personajes jugables?

No lo decimos nosotros: en internet se ha filtrado que estos tres deportistas aparecerán como personajes en Call of Duty: Modern Warfare II, llegándose a ver algunas imágenes tanto del brasileño como del francés, pero no del astro argentino. De ser cierto, no tardará en confirmarse la noticia conforme las copias vayan llegando a casas de los jugadores.

Imagens vazadas de Neymar e Pogba como operadores jogáveis em Call of Duty Modern Warfare II. Outro jogador que também pode aparecer no game é Lionel Messi.



El encargado de la filtración ha sido ChuBoi, ex trabajador de EA Sports muy conocido por su contenido en redes sociales acerca de FIFA: él ha sido quién ha publicado un paquete de contenido que incluye las imágenes de Neymar y Pogba equipados con la vestimenta de Call of Duty: Modern Warfare II.