Los bulos más sorprendentes de la Declaración de la Renta 2022/23

La Policía Nacional advierte de la importancia de no caer en engaños durante la Campaña de la Renta Si tienes dos pagadores, no tienes por qué sufrir un 'hachazo' por parte de Hacienda

La Campaña de la Renta es una época de bulos y de leyendas urbanas, por lo que hay que proceder con cuidado para no caer en ellas. Sobre todo, porque en muchos casos son mentiras que circulan de boca a boca, hasta convertirse en realidades a medias. ¿Cuáles son esos engaños que rodean a la Declaración de la Renta 2022/23 y por qué no debes tenerles miedo?

Las leyendas urbanas que rodean a la Campaña de la Renta

Por un lado, si tienes dos pagadores es cierto que cambian los baremos, bajando el límite a 14.000 euros anuales en lugar de a 22.000 euros. Sin embargo, esto no implica que el contribuyente tenga que pagar más, porque la declaración de la renta se basa en el cálculo de todos los ingresos tras aplicar los tramos de IRPF, que son iguales para todos.

Es cierto que en contratos temporales el tramo de retención es más bajo (un 2% de media), de ahí que si has tenido dos o más contratos temporales de diferentes pagadores, pagues más.

Tampoco es cierto que si una vez haces la declaración de la renta, tengas que hacerla ya siempre. Imagina que en 2022 superaste los 22.000 euros anuales, peor en 2023 te vuelves a quedar por debajo y no tuviste trabajo. Es decir, no tendrías que hacer la Declaración de la Renta 2023/24 por no estar obligado.

— Policía Nacional (@policia) 10 de abril de 2023

Y por cierto, la Policía Nacional ya está advirtiendo de engaños y estafas en los que mejor no caer, como SMS o correos electrónicos falsos que buscan conseguir tus datos personales y bancarios.