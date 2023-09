La bronca de Raquel Sánchez Silva a un concursante de 'El Conquistador'

'El Conquistador', programa de aventuras y supervivencia de La 1, ha conseguido subir de audiencia en su segunda emisión La prueba vivió una tensa competitividad entre Eusebi y Cesc Escolà, después de tropezarse (o empujar) este primero al segundo

'El Conquistador', programa de aventuras y supervivencia de La 1, ha conseguido subir de audiencia en su segunda emisión. El concurso de la cadena pública ha registrado un 12,5% de share, reuniendo delante del televisor a 1.200.000 millones de espectadores en la franja de prime time, consiguiento la marca más alta de la temporada.

En su última emisión, los participantes tuvieron que hacer frente a sus temores. La prueba por equipo no parecía difícil, ya que cada uno de los conquistadores tenía que transportar de un sitio a otro de la playa varias cacatas, una especie de tarántulas. La prueba vivió una tensa competitividad entre Eusebi y Cesc Escolà, después de tropezarse (o empujar) este primero al segundo.

Julian Iantzi quiso poner fin a la discusión: "Finito ha sido mucho más hábil. Entonces hay que espabilar". "A mí se me ha tachado todo el rato, y has sido tú Raquel, que si Montoya descalificado. Y estaba Eusebi haciendo lo que quería", reprochaba el conquistador a la comunicadora.

Raquel cambiaba su actitud para reprenderle: "En la parte de los túneles, hasta que habéis interpretado lo que se podía hacer y lo que no, tú has lanzado cacatas, habéis desplazado a las cacatas soplándolas...", mientras la presentadora hablaba, Montoya no le miraba la cara, lo que provocó su enfado.

"Mírame cuando te hablo. Me miras. Todos habéis hecho cosas en ese juego y yo estoy allí, y lo vas a ver", decía encarándose Sánchez Silva con el concursante. Finalmente, Julian intervenía de nuevo para poner fin al debate: "Tenéis que competir y el resto nos encargamos nosotros. Ya está".