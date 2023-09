El Brighton utiliza la metedura de pata de Balde con Taylor Swift para beneficiar a su jugador

Alejandro Balde podría haber perdido apoyo social para alcanzar el Golden Boy 2023 El jugador del Barça declaró que no disfrutaba de la música de la norteamericana

Alejandro Balde podría haber perdido apoyo social para alcanzar el Golden Boy 2023, debido por una metedura de pata con Taylor Swift. El jugador del Barça declaró que no disfrutaba de la música de la norteamericana, provocando la enemistad de algunos de sus seguidores, que han logrado crear disparidad en las votaciones respecto a Jude Bellingham.

El lateral izquierdo del Barcelona lideraba las votaciones del público para obtener el premio. Este galardón da el honor al mejor jugador menor de 21 años, y la página 'Tuttosport' mantiene una encuesta en su web que se ha decantado por el jugador ingles del Real Madrid. Los seguidores de la intérprete habrían catapultado los votos del ex del Borussia Dortmund del 30% al 80% en pocas horas.

Hey Swifties! 🫵👋 we can’t let this Balde guy win the golden boy award 😡💅 Vote for Jude Bellingham here 🫠👇 #TaylorSwift #1989TaylorsVersion https://t.co/705IUsahAk pic.twitter.com/8Y6m2uRmFF

En este sentido, el usuario @notpythonn desencadenó la convocatoria de los seguidores de Taylor Swift con la siguiente publicación: "¡Hola, Swifties! No podemos permitir que este tipo (Balde) gane el premio Golden Boy. Vota por Jude Bellingham aquí", adjuntando el enlace de votación al final de la publicación, que obtuvo más de 35.000 me gusta.

