Bosco Martínez-Bordiú desvela cómo gastará su premio de 'Supervivientes'

Bosco Martínez-Bordiú consiguió vencer el programa tras vencer a la gran final a Adara Molinero El sobrino de Pocholo salió triunfador del formato tras ganar el concurso de Honduras y llevarse un premio de 200.000 euros

La última edición de 'Supervivientes' finalizó el pasado jueves. Después de más de tres meses, el concurso ha vuelto a enganchar a los espectadores a sus pantallas hasta conocer al ganador de este año. Bosco Martínez-Bordiú consiguió vencer el programa tras vencer a la gran final a Adara Molinero.

El sobrino de Pocholo salió triunfador del formato tras ganar el concurso de Honduras y llevar un premio de 200.000 euros. Además, parece que también ha ganado en el amor y se ha llevado una nueva pareja de la isla, Adara, la otra finalista. Los dos participantes se besaron en plató, mostrando que la relación sigue hacia adelante. Tras la celebración, Bosco ha querido agradecer en redes sociales el apoyo de sus seguidores.

En esta ocasión, también ha aprovechado para sincerarse y revelar que va a hacer con la cantidad que ha ganado en el concurso. "Qué increíble sensación esta que hemos vivido, qué increíble...", empezaba diciendo, para después revelar que hará con el premio: "La verdad que intentaré que el premio llegue a las máximas personas posibles, invirtiéndolo en proyectos sostenibles que hagan de este un mundo mejor, ayuden a futuras generaciones o a las ya presentes, o a las que me de tiempo".

"El premio es para no creérselo. No obstante, el mayor premio es la experiencia, el crecimiento y las nuevas relaciones forjadas. Este premio y esta gran aventura va por los que me habéis visto a través de la televisión, a los que estabais detrás de las cámaras, y por los que habéis vivido conmigo. Aúpa familia. Aquí solo hay una marcha y esa es a tope. Sí, sí, sí, se puede", terminaba diciendo el ganador de 'Supervivientes 2023'.