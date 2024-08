Blanca Romero desmiente de forma tajante los rumores de su relación con Álvaro Muñoz Escassi

Blanca Romero y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron hace más de dos décadas, cuando ambos disfrutaron de una breve aventura. Años después, en 2023, sus caminos se cruzaron nuevamente al participar en la octava edición de 'MasterChef Celebrity', el popular 'talent show' culinario de La 1.

Durante su paso por el programa, dejaron claro que entre ellos existía una bonita amistad, lo que hizo que los rumores sobre una posible relación amorosa quedaran disipados en su momento. Sin embargo, recientemente han surgido especulaciones sobre unas supuestas vacaciones conjuntas en Cartagena de Indias, Colombia.

Ante estas especulaciones, Blanca Romero decidió tomar la iniciativa y desmentir categóricamente los rumores. La modelo y actriz utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación con un tono humorístico.

En un vídeo publicado en su perfil, Blanca se dirigió a Álvaro con un mensaje en el que, de manera divertida, se preguntaba dónde estaba su amigo. "Amigo, ¿Dónde estás? Que dicen que estamos juntos en Cartagena y no te veo", dijo la modelo en tono jocoso, evidenciando la falta de coincidencia entre ambos en la ciudad colombiana.

En el mismo vídeo, Blanca continuó su mensaje, dejando claro que, aunque estuvieron cerca de encontrarse, finalmente no lo hicieron. "No coincidimos me cago en la mar, pero a punto estuvimos, pero por muy poco", añadió con un toque de humor que refleja la confianza y camaradería que existe entre ellos.

Su publicación, cargada de espontaneidad, no sólo desmintió los rumores, sino que también mostró la relación de amistad sincera que mantiene con el jinete.

De esta manera, Blanca Romero ha querido cerrar cualquier tipo de especulación sobre un posible reencuentro romántico con Álvaro Muñoz Escassi, dejando claro que lo que les une es una amistad genuina. Este gesto ha servido para poner fin de una vez por todas y de manera tajante a todas las especulaciones y rumores que giraban en torno a la relación entre ambos.