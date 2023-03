La frase de Arcángel sobre Piqué en la Session de Bizarrap que no gustará nada al ex del Barça

El productor argentino se ha unido al puertorriqueño en la 'Session 54' y ya superan el millón de reproducciones La canción ya tiene disponible el videoclip que está arrasando en YouTube

Bizarrap se ha colocado en todo lo alto de la industria musical. Si bien lleva un par de años de dulce, el productor argentino ha arrasado con auténticos hits junto a Shakira, Villano Antillano y, sobre todo, Quevedo. El argentino vuelve a revolucionarlo todo en su nueva 'Session 54' con el puertorriqueño Arcangel.

En pocos minutos, el nuevo tema de Bizarrap con Arcangel ya superaba el millón de reproducciones. Un nuevo hit del productor argentino que va en camino de colocarse al nivel de su último lanzamiento con la colombiana Shakira.El 'Biza' nos tiene acostumbrados a la incertidumbre. Ya es costumbre que el argentino anuncie sus nuevas sesiones con muy poca anticipación, esta estrategia se ha repetido en la 'Music Session #54'.

Durante esta semana, 'Biza' ha ido dejando pequeñas pistas para que sus fans tratasen de desvelar que el elegido era el rapero Arcángel.

“¡Viste Gonzalo que al fin se nos dio! Y tú cuando estés ready me avisas, que pa viajar el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una Visa!” así empezaba la nueva colaboración y de este modo, lo adelantaba Arcángel en sus redes.

Un tema, en el que el productor argentino no ha podido evitar lanzar un guiño a favor de su vieja amiga, con la que alcanzó 400 millones de reproducciones con la 'Session #53'.

"Descansé un par de año', volví y me pegué

Matándolo' como Shakira a Piqué"

Esta referencia escondida en la letra de la canción hablando de las fuertes declaraciones que la colombiana hizo en el anterior tema, no ha tardado en revolucionar las redes, que ya se han percatado del gesto del productor argentino. Todo un éxito que en cuestión de minutos ha superado el millón de reproducciones.