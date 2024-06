Bestial enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Víctor Sandoval en 'Ni que fuéramos Shhh'

Si bien no es la primera vez que Kiko Matamoros y Víctor Sandoval se enfrenan en directo, ni en 'Ni que fuéramos Shhh' ni en 'Sálvame', esta semana se ha vivido el encontronazo más bestia que se recuerda. Uno que terminó con Kiko abandonando el programa y exigiendo no volver a coincidir con su compañero, a quien acusa de interrumpirle constantemente en el programa.

El pasado miércoles, 'Ni que fuéramos Shhh' vivió una tarde muy complicada. Es una constante que Víctor Sandoval y Kiko Matamoros no se respeten los turnos de palabra, algo que se repite con otros compañeros: "no voy a permitir ni media falta de respeto de parte de nadie. Si vuelve a suceder, me voy", amenazó Kiko en una de sus intervenciones.

Sin embargo, dos días más tarde, la historia se repitió: "deja de tirar por tierra mi credibilidad y argumentos", se quejó Víctor Sandoval visiblemente cabreado, a lo que Kiko le dijo: "tu credibilidad la tiras tú mismo", desatándose un conflicto que terminó con Matamoros marchándose de plató: "esto es asqueroso, este chico necesita promoción. Paso, me voy a casa".

Una respuesta que no gustó en absoluto a Víctor Sandoval, quien prometió no tolerar más el comportamiento de su compañero de programa, el cual considera "denigrante" y "humillante". Por ello, asegura que si vuelve a pasar, le denunciará: "no lo toleraré, le demando".

Pocos minutos después, Kiko Matamoros reapareció en el programa, pero desde fuera de plató y jurando que su decisión es firme y vinculante.