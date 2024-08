Ben Affleck y Jennifer Aniston serían la nueva pareja de moda en Hollywood

A lo largo de los últimos meses, múltiples son las informaciones que han apuntado hacia el inminente divorcio de Ben Affleck y Jennifer Lopez. Después de un segundo intento de relación que no funcionó, parece que la decisión de terminar el vínculo es irreversible, pues incluso la opinión de sus entornos sobre su matrimonio no es la más positiva.

A partir de esta realidad ya fragmentada, el portal Heat ha revelado que, según una fuente cercana, Jennifer Aniston estaría interesada en capitalizar la reciente separación de Affleck, respecto a quien estaría enamorada desde que rodasen la película '¿Qué les pasa a los hombres?' en 2009, hace ya 15 años.

Teniendo en consideración que Affleck y Aniston han mantenido una larga amistad, estimulada además por amigos en común que dan el visto bueno a esta posible conexión hasta el punto de considerarla una posible pareja perfecta, la totalidad de Hollywood se encuentra a la expectativa de qué pueda suceder con ambos.

Lopez, mientras tanto, se encuentra enfadada con el actor de The Way Back por la lentitud del proceso de divorcio, sintiéndose "humillada" porque aún no llega. Lo cierto es que Affleck aún tiene una responsabilidad con la que cumplir antes de poder dar un paso libre hacia una nueva relación, pero todo parece indicar que la puerta para que se dé la oportunidad está más que abierta.