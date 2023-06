Belén Esteban cuenta su episodio más traumático con las drogas: "Pesaba 35 kilos"

Belén Esteban sigue dando de que hablar en 'Sálvame Deluxe' tras su última entrevista La princesa del pueblo ha cerrado el espacio antes de su cancelación

Belén Esteban sigue dando de que hablar en 'Sálvame Deluxe' después de haber realizado 54 entrevistas con el programa especializado en prensa rosa. Después de ser una de las entrevistas con más apariciones en el espacio, no podía ser otra quien cerrara con una última entrevista antes de ser cancelado.

En esta última entrevista la colaboradora se ha abierto sobre temas tan delicados de su vida privada como el consumo de droga, revelando que si no habla con más detalle es por no herir a su marido y su familia: "Yo no tengo ningún problema, lo he hablado contigo mil quinientas veces y si no están esas personas, lo hablo con toda claridad".

"No me avergüenzo, es una etapa mala de mi vida y tuve mucha ayuda. Yo necesitaba una puerta que pusiera felicidad y me dieron la llave y la abrí. Mi felicidad fue cuando dejé esa mierda". Es más, cuando se han visto alguna vez imágenes suyas de aquella época evita observarlas.

"Yo me miraba al espejo y decía: '¿Quién soy?'. Yo pesaba 35 kilos". Belén Esteban ha sido muy valiente y contundente con su pasado. "No me he vuelto a meter cocaína en mi vida y no lo haré nunca. ¿Sabéis por qué? Porque yo encontré la felicidad y la encontré cuando salí de ahí".