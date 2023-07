Belén Esteban confiesa a quién votará en el 23J

La excolaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, ha sido la última invitada en 'Superlativas' La confesión que más ha llamado la atención es quién votará en las próximas elecciones generales del 23J

La excolaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, ha sido la última invitada en 'Superlativas', el podcast presentado por su antigua compañera, Carlota Corredera. La televisiva ha revelado aspectos de su vida privada, como el final de 'Sálvame' después de catorce años de emisión. Sin embargo, la confesión que más ha llamado la atención es quién votará en las próximas elecciones generales del 23J.

En este sentido, la 'princesa del pueblo' ha reconocido su afinidad con el Partido Popular. Aunque, de cara a estas elecciones generales, Esteban confiesa estar "indecisa" sobre que hacer con su voto el próximo 23 de julio. Belén ha reflexionado sobre la posibilidad de que el partido de Alberto Núñez Feijoo pueda pactar con VOX. "A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser".

La copresentadora ha asegurado que hay partidos políticos con los que no está "nada de acuerdo" por la ideología que comunican. "Hay partidos políticos, no voy a decir nombres, con los que yo no estoy nada de acuerdo. Creo que en vez de ir para adelante van para atrás. Y lo que hay que ir es para adelante. Toda España sabe a qué partido me refiero".

"Tengo mucha gente y amigos, que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Por eso no voy a meter a un partido a medias con otro, que gobiernen y en vez de ir para adelante vaya para atrás", reflexionaba Belén Esteban.