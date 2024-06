El batacazo de Bertín Osborne como cantante: "cuatro gatos" y una espantada en su último concierto

Bertín Osborne es uno de los nombres que más se encuentra en boca de todos durante los últimos meses. Y es que la polémica que le ha puesto en el foco mediático ha sido su paternidad con Gabriela Guillén, con asuntos judiciales de por medio.

Parece que las últimas polémicas de Bertín le están afectando también a su carrera como cantante y lo hemos podido comprobar en la afluencia que ha conseguido en su último concierto en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix.

Según se puede comprobar en redes sociales y gracias al testimonio también de los asistentes al evento, se puede comprobar como la popularidad del cantante ha caído en picado. Bertín, contratado por el ayuntamiento de la localidad, comenzaba su concierto ante literalmente "cuatro gatos", como expresaban diversos asistentes.

Y lo cierto es que el concierto comenzó "media hora tarde" y tuvo una duración tan solo de "15 minutos", lo que ha hecho que los asistentes al evento se enfadaran con el cantante. "Que me devuelvan mi dinero porque me han engañado", expresaba un asistente. "No quiere seguir porque no hay gente, somos cuatro, está clarísimo", sentenciaba.

Según informes, solo se vendió el 5% de las entradas que salieron a la venta.

Pero, ¿cuál es la excusa que utilizó Bertín Osborne para salir escabullido de su propio concierto? Echó balones fuera y culpo a los técnicos de sonido e iluminación. "Llevo 43 años encima de un escenario y es la primera vez que me pasa esto. Ya he dicho que no puedo hacerlo porque esto es una cagada. Han contratado a un equipo de luces y sonido que no deben contratar más", expresaba.

No os lo vais a creer, Bertín Osborne hace un concierto donde no hay nadie.



Corta el concierto y le echa la culpa al equipo de luces y sonido.



Hay que ser miserable. pic.twitter.com/HEsqO25VQH — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) June 26, 2024

Las redes sociales no han dudado en sentenciar esta actitud y forma de actuar del cantante con comentarios como "No le aguanta ni su sombra" o "Hay que ser miserable". Lo cierto es que Bertín no está viviendo su mejor época y es que durante este tiempo de polémicas, la firma de ropa 'El Capote', del que hasta ahora era imagen, decidió prescindir de él y fichar al exfutbolista Iker Casillas.