Una ballena se traga a dos turistas y luego ¡las escupe!

Las chicas resultaron ilesas pero se llevaron un buen susto Una escena digna de película

Como si del cuento de Pinocho se tratase, este suceso ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Una ballena jorobada se tragó a dos chicas que practicaban kayak en la bahía de California, la inverosimilitud de los hechos hace que cueste creerlo pero las siguientes imágenes dejan a todo el mundo con la boca abierta.

Las turistas se encontraban en la bahía de San Luis Obispo (California), habían acudido a la playa para hacer una actividad en la que podrían ver desde cerca ballenas y las vieron, pero en primera fila. Las chicas estaban tranquilas en su kayak, disfrutando del mar, cuando una enorme ballena jorobada entró en escena, salió del mar con tranquilidad, abrió su enorme boca y engulló a las deportistas.

Pero la historia no acabó ahí, después de engullirlas la ballena las escupió y salieron ilesas de la situación. El vídeo queda cortado en ese segundo pero las jóvenes han hablado: "No pensábamos que estábamos tan cerca, pero definitivamente estábamos en una zona en la que no deberíamos haber estado, así que aprendimos nuestra lección de una manera impactante", declaran las protagonistas Julie y Liz.

Y aseguran que "en ese momento no teniamos ni idea de dónde estábamos, solo nos dimos cuenta cuando vimos el video más tarde". Una escena digna de película que finalmente se ha quedado en un susto convertido en anécdota.