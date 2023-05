Bad Bunny deja a los fans con la boca abierta: esta leyenda del fútbol aparece en su nuevo videoclip

El puertorriqueño ha lanzado 'Where She Goes' con un videoclip cargado de sorpresas A finales de 2022 el cantante había anunciado su retirada

Bad Bunny vuelve a sorprender a sus fans con su nuevo tema 'Where She Goes', una canción que ha lanzado en la madrugada de este jueves y que en apenas una hora ya ha superado el millón de reproducciones en YouTube con un videoclip plagado de sorpresas.

Where She Goes es la primera canción de Bad Bunny después de haber sido cabeza de cartel en Coachella y también después de que confirmara a los medios su relación con Kendall Jenner. Nada más publicar la canción, el tema se ha vuelto todo un éxito a nivel mundial: "Otro himno más", "Bad siempre tiene un momento superindicado para lanzar una canción" fueron algunos de los comentarios de los fans tras ver su video.

Y es que, no solo ha sido la música, el videoclip también ha revolucionado las redes. Un clip plagado de sorpresas que ha contado con rostros conocidos como el cantante Frank Ocean o el exfutbolista Ronaldinho Gaúcho, su pequeña aparición dando toques al balón en una playa paradísiaca ha acaparado todas las miradas y lo ha convertido en protagonista del video.

Ronaldinho aparece en el videoclip de Bad Bunny | Sport

Bad Bunny ha provocado una gran sorpresa lanzando este tema porque a finales de 2022 el cantante había anunciado que se retiraba temporalmente y que se iba a dedicar 2023 para él mismo. Además, con 'Where She Goes', el puertorriqueño explora nuevos ritmos y se aleja un poco de los géneros que le llevaron a la cima, acercándose al Jersey club

“Fusiona a la perfección Jersey club con elementos sutiles de dembow para crear un ritmo hipnotizante”, dicen desde la discográfica.

En una reciente entrevista, el Conejo Malo aseguró que hace unos nueve meses que le enviaron la melodía pero la guardo, hace unas semanas se puso a escucharla y cantó la letra. Le gustó tanto que la grabó y optó por lanzarla a pesar de que dijo que no lanzaría temas este año.