Una bachata, a punto de 'desbaratar' una cita en First Dates: "Lo hacía muy mal..."

El programa juntó a Charlie y Claudia El programa se emite de lunes a viernes en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En este caso, el programa juntó a Claudia y Charlie.

La soltera, Claudia, ejerce como farmacéutica y ha experimentado contratiempos amorosos, si bien reconoce su propia responsabilidad al no saber seleccionar adecuadamente a su pareja. Se autodefine como una persona sumamente familiar, disfrutando de su tiempo con sus padres. Al otro lado de la mesa se hallaba Charlie, quien se autodenomina como "una biblioteca con patas".

Claudia desempeña su labor en un laboratorio y, cuando busca a alguien en su vida, anhela contar con un compañero dispuesto a compartir tanto los momentos felices como los desafíos. En su búsqueda, recurre a su entorno laboral, que la acompaña día tras día, expresando la necesidad de tener a alguien con quien desahogarse en caso de que una placa Petri se contamine, y a quien pueda enseñarle sus conocimientos sobre líquenes. Ambos son dos intelectuales, lo cual generó una atracción mutua tanto a nivel físico como intelectual desde el primer encuentro.

Dada las numerosas afinidades temáticas, la conversación fluyó sin pausas, encaminando la cita hacia el éxito tanto para Claudia como para Charlie. Sin embargo, al llegar el momento del baile, Charlie, a pesar de tener ciertas dudas, se lanzó a la pista, tratando de seguir el compás de la velada. La bachata fue el género musical seleccionado, y aunque Claudia notó ciertas limitaciones en su pareja en este ámbito, lograron divertirse: "Lo hacía muy mal, pero se notaba que disfrutaba".

En una velada exenta de sorpresas desfavorables, al momento de la decisión final, ambos optaron por decir "sí" en el restaurante de 'First Dates'. Claudia tuvo claro su veredicto: "Estaría dispuesta a tener una segunda cita, ya que me cayó muy bien y me gustaría explorar cómo nos desenvolvemos en nuestros ámbitos más personales".