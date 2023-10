Una azafata revela los malos hábitos de los pasajeros cuando viajan en avión

La tripulante de cabina ha contado en un vídeo las actitudes que suelen tener los pasajeros

A todos nos encanta viajar en avión, ¿no es así? Es el medio de transporte más rápido y no entiende de océanos. Ahora bien, los tripulantes de cabina (TCP), más conocidos como azafatos, tienen que sufrir las consecuencias de llevar a bordo a pasajeros que no siempre se comportan de forma cívica. Acerca de esto ha hablado Laia Vázquez, una azafata española, en su cuenta personal de TikTok a través de un vídeo que se ha hecho viral.

"No se si te cobran por cada palabra que sueltas, pero yo creo que no. No es tan difícil decir 'buenos días', teniendo en cuenta que yo estoy saludando todo el día a 400 u 800 personas, pues toca un poco la moral que la gente entre con sus cascos o su móvil y ni te mire a la cara, simplemente dime 'hola' y soy feliz", asegura la tripulante de cabina acerca del comportamiento que tienen muchos pasajeros cuando acceden por priemra vez a la aeronave.

Otra mala costumbre de muchas personas es no ponerse el cinturón de seguridad, o lo que es peor aún, no ponérselo a los niños. Laia Vázquez asegura que durante el vuelo debe estar recordando siempre la obligatoriedad de llevar el cinturón en determinadas situaciones.

Tampoco comprende cómo los pasajeros se quitan los zapatos, ya que "yo voy pasando con el carro por ahí y de repente huele mal". O que escondan la basura en el bolsillo del asiento delantero, porque eso les hace perder el tiempo entre desembarco y nuevo embarque.

En resumen, situaciones en su mayoría que se pueden evitar y que nos permitirían disfrutar de un vuelo mucho más cómodo, tanto los propios pasajeros como para los azafatos.