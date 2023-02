La ayuda de 230 euros que puedes pedir por tener dos hijos menores

La administración explica que este es "un instrumento clave para luchar contra la pobreza infantil" Al menos 368.069 familias reciben esta ayuda

La Seguridad Social ha avisado de una ayuda económica de 230 euros por tener dos hijos menores de edad a cargo destinada a familias vulnerables. Se trata de un complemento de ayuda a la infancia implementado el año pasado que permite el cobro de hasta 115 euros por convivir con un hijo menor de edad.

La administración explica que este es "un instrumento clave para luchar contra la pobreza infantil". Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio indican que la prestación está teniendo una gran incidencia, siendo el 42,8% de beneficiarios menores de 18 años (676.288). Esto significa que al menos 368.069 familias reciben esta ayuda.

Este complemento lo pueden recibir tanto los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, como los que no lo son y tengan menores a cargo. Los perceptores del IMV y los beneficiarios de la prestación de protección familiar no tienen que solicitar la ayuda, ya que la propia Seguridad Social se lo concederá directamente si cumplen los requisitos.

Cuantías

El complemento a la infancia se suma a la cuantía que le corresponda al titular de la ayuda dependiendo de sus rentas y de los miembros que formen su unidad de convivencia. En función del número de menores de edad, y de su edad a 1 de enero del ejercicio correspondiente, se fijará un importe u otro:

Menores de tres años: 115 euros por cada uno. De aquí viene el aviso de la Seguridad Social de, cuando hay dos hijos, esta ayuda se eleva a 230 euros mensuales.

De aquí viene el aviso de la Seguridad Social de, cuando hay dos hijos, esta ayuda se eleva a 230 euros mensuales. Entre tres años y seis años: 80,50 euros por cada uno .

. Entre seis y 18 años: 57,50 euros por cada uno.

Requisitos

Para percibir la ayuda solo se debe demostrar que no se superan unos límites de renta establecidos en cada año. Las personas que no son beneficiarias del IMV pueden hacer uso del simulador habilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para saber si tienen derecho a percibirlo o no.

Respondiendo a unas preguntas, esta herramienta dirá si se cumplen los requisitos y la cuantía que podrías solicitar "aunque no te corresponda cobrar la prestación", apuntan desde la administración.

Cuando la familia cumple con los límites de renta impuestos en los Presupuestos Generales del Estado 2023, tiene dos vías para iniciar el trámite: por vía telemática, rellenando el formulario online del Ingreso Mínimo Vital sin necesidad de certificado digital o cl@ve, o cumplimentando el modelo de solicitud también disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.