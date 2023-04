Ayuda de 200 euros: Todo lo que tienes que saber sobre la prestación para hogares con bajos recursos

El plazo para mandar tu solicitud terminó el pasado 31 de marzo Si quieres conocer el estado de tu solicitud, no te pierdas lo que te contamos aquí

Como bien sabréis, sobre todo si estabais interesados en ella, el pasado 31 de marzo terminó el plazo para poder solicitar la ayuda de 200 euros, una que irá dirigida a echar una mano a las economías más débiles de España. Evidentemente, si habéis sido uno de sus solicitantes, estaréis expectantes para conocer cuándo se os revelará si vuestra solicitud ha sido aprobada y, en el caso de que sí, cuándo la pagan.

Cabe mencionar que esta ayuda fue anunciada por el Gobierno como una de las medidas para combatir los elevados precios de los bienes de primera necesidad, al igual que los servicios básicos, algo que se ha producido por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y, evidentemente, el alto costo con el que ha sido impregnada nuestra vida actualmente. Adicionalmente, a todo esto hay que añadirle la subida del IPC, que en este año ha subido al 8,5%.

Las mencionadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas derivadas de los problemas también citados, también van destinadas al apoyo de la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones que generan vulnerabilidad socioeconómica, por lo que estas se publicaron en el BOE, mediante el Real Decreto-ley 20/2022, del 27 de diciembre y se empezaron a aplicar al día siguiente.

Volviendo a la ayuda de 200 euros, cabe mencionar que esta está destinada a reducir la vulnerabilidad económica de un total de 4,2 millones de hogares para personas físicas con hasta 27.000 euros de renta anual y un patrimonio inferior a 75.000 euros anuales, y todo ello a fecha del 31 de diciembre del pasado año. Por lo tanto, si no se cumplen esos requisitos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria notificará al solicitante una propuesta de resolución denegatoria, y en ella se le indicará los datos necesarios para consultar los motivos de la mencionada denegación de la ayuda. Por cierto, eso lo podréis realizar desde la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Ahora bien, si no has recibido una respuesta a tu solicitud o no has recibido el pago, si pasan tres meses desde el final del plazo para solicitarla, que sería el próximo 30 de junio, ya puedes dar por hecho que tu solicitud ha sido desestimada. Eso sí, algunos solicitantes ya contarán con dicha ayuda en sus cuentas. Ahora bien, vamos a ver algunas herramientas que te pueden servir para vigilar de cerca tu solicitud.

Herramientas para conocer el estado de la ayuda de 200 euros: OA, Alta o Baja

Como decimos, también existen otras herramientas para poder conocer el resultado de tu solicitud. Antes de nada, tienes que acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y seleccionar la opción de "Consulta de solicitudes presentadas". Para ello hace falta certificado electrónico, DNI e o Cl@ve PIN. Cuando realices estos pasos, te aparecerá un formulario con el NIF detallado, junto a la leyenda "GAS - GESTIÓN DE AYUDAS SECTORIALES DIRECTAS" y el ejercicio "2023". Aparece una casilla que dice "Mostrar declaraciones en estado de baja"; hay que marcarla y comprobar el estado de la solicitud.

Entonces, llegados a este punto, solo tienes que tener en cuenta que si en la columna que marca el estado de dicha solicitud aparece la palabra ‘Alta’, la ayuda está oficialmente concedida. ‘Baja’ marca exactamente lo contrario. Por otro lado, si salen las letras ‘OA’, la solicitud está aceptada en primera instancia, pero sometida a revisión.