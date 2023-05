¿Avistamientos OVNI generalizados? La predicción que podría cumplirse hoy

Eno Alaric, conocido como Viajero del Tiempo, asegura que proviene del año 2671 Este hombre confirma que hoy se producirían más de 150 avistamientos OVNI

Los OVNI son uno de los temas preferidos por la industria cinematográfica y televisiva: dan pie a historias de ciencia ficción apasionantes, repletas de acción y de secuencias de destrucción. Sin embargo, los OVNI no solo hacen referencia a naves espaciales tripuladas por extraterrestres; en realidad, son Objetos Voladores No Identificados que pueden esconder otras funciones, como naves no tripuladas o pruebas de nuevas tecnologías desconocidas para la población.

Dicho esto, este 30 de mayo de 2023 podría ocurrir un hecho histórico que nunca antes se ha dado: Eno Alaric, un tipo que se hace llamar Viajero del Tiempo y que dice proceder del año 2671, ha confirmado en más de una ocasión que durante esta jornada se producirían "más de 150 avistamientos de OVNI" en todo el mundo. Y sus OVNI no tienen nada que ver con aeronaves militares ni nada por el estilo: serían platillos volantes tripulados por extraterrestres.

Eno Alaric advierte de que los más de 150 avistamientos de OVNI que se verían hoy en los cielos de la Tierra esconden un maquiavélico plan de Los Lejanos, una población alienígena que planea invadir nuestro planeta.

A esta hora de la tarde, no tenemos noticias acerca de una posible invasión; tampoco de un número de avistamientos OVNI mayor de lo habitual. Sin embargo, aún queda tiempo para que termine una jornada... ¿Decisiva?