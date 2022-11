El aviso que Repsol ha lanzado a los usuarios de coches diesel

El precio de un litro de diésel es en torno a un 12% más caro que uno de gasolina Repsol avisa que la diferencia entre el diésel y la gasolina continuará en el tiempo

La guerra de Ucrania y Rusia ha provocado lo impensable hace tan solo unos años: que un litro de diésel sea un 12% más caro que un litro de gasolina, tal y cómo especifica el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Y Repsol acaba de lanzar un aviso que te interesa si tu coche es diésel, porque la empresa energética hace referencia a los conductores de vehículos diésel acerca de la evolución que tendrá el precio de aquí a finales de año, principios de 2023.

"En caso de continuar, lamentablemente, en términos sociales, económicos y políticos, con las tensiones geopolíticas actuales en Europa, me parece que estas grietas diésel muy abiertas se van a quedar", ha explicado Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en declaraciones recogidas por ABC.

En cuanto al coste del diésel, Josu Jon Imaz no es muy optimista: "me parece que hay espacio para ver precios más altos del diésel en los próximos meses debido a la falta de un acuerdo políticos en la invasión de Ucrania y el conflicto ruso, acuerdos que no se esperan en el corto plazo". ¿Nos acercaremos de nuevo a un futuro con perspectivas de alcanzar los 3 euros por litro de diésel?