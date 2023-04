Este es el aviso de la ITV a los coches matriculados desde 1999

Si tenéis un vehículo que cumple ese requisito, atentos a este post Si tu coche, matriculado desde 1999, no tiene las luces de marcha atrás en perfecto estado puede considerarse "defecto grave"

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la ITV es un proceso esencial para comprobar que todo va como tiene que ir en nuestro vehículo, por lo que volver a destacar su importancia es hasta innecesario. Sea como fuere, en este post os venimos a hablar de uno de los avisos que la propia ITV ha lanzado a una serie de coches que cumplen un característica muy concreta.

Concretamente, como bien sabéis, la luz es algo totalmente crucial en nuestros vehículos, por eso mismo es uno de los aspectos que más se suelen tener en cuenta para poder pasar la ITV. Por supuesto, hablamos tanto de las luces delanteras como los intermitentes y las de marcha atrás. De hecho, es sobre estas últimas de las que os venimos a hablar en este post.

Si bien en algunos casos estas pueden pasar desapercibidas por los conductores, las luces de marcha atrás son más que relevantes para poder pasar la mencionada Inspección Técnica de Vehículos. Tal es así, que estos ya han avisado de que cualquier turismo, autobús, furgoneta y camión matriculado a partir del año 1999 que no tenga la luz de marcha atrás en perfecto estado podría incurrir en un "defecto grave" y, por tanto, no pasaría la revisión.

Si tienes la mala suerte de no contar con las mencionadas luces, no te vengas demasiado abajo, ya que tendrás hasta dos meses para volver a pasar la revisión, siempre que hayas podido arreglar los defectos que hayan surgido. Eso sí, hasta entonces no podrás circular, a menos que tu viaje tenga como destino un taller mecánico. Si, por el contrario, el conductor del coche en cuestión es pillado por las autoridades sin tener la ITV pasada, podría recibir una multa de hasta 200 euros, aunque si escoges la opción de pronto pago, la cifra de la sanción será de 100 euros.