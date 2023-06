Aviso de la Guardia Civil: Así funciona 'la técnica del Ronaldinho', el nuevo método de los ladrones

La Guardia Civil han publicado un vídeo en sus redes sociales donde han mostrado cómo funciona 'La técnica del Ronaldinho' se utiliza para realizar robos a cualquier transeúnte

Los cuerpos de seguridad de la Guardia Civil han publicado un vídeo en sus redes sociales donde han mostrado como funciona 'la técnica del Ronaldinho' para realizar robos. El objetivo de este atraco está principalmente centrado en turistas, pero puede ser objetivo cualquier ciudadano, por lo que es importante conocerlo y tomar precaución.

En Gran Canaria se está investigando un hurto realizado a turistas mediante está técnica, tal y como explica la Guardia Civil en Twitter: "Introducía su pierna entre las de la víctima y la golpeaba levemente para desequilibrarla y, aprovechando que la sujetaba para que no se cayese, sustraía sus efectos de valor".

#OperacionesGC | Investigada una persona en el sur de Gran Canaria por #hurtar a turistas mediante la técnica del #Ronaldinho: introducía su pierna entre las de la víctima y la golpeaba levemente para desequilibrarla y, aprovechando que la sujetaba para que no se cayese, sustraía… pic.twitter.com/ylx6aJM69o — Guardia Civil (@guardiacivil) 27 de abril de 2023

Este incidente ha sido grabado en un aparcamiento, donde se encontraba la pareja. El ladrón se dirige hacia el hombre y le introduce la pierna entre las de él, de forma que pierde el equilibrio y está al borde de caerse. El malhechor aprovecha ese momento para robar a la víctima.

En redes sociales, diferentes usuarios han reaccionado al vídeo de la Guardia Civil: "Yo fui víctima de esto, y me caí" apuntaba uno. "La @policia me cuestionó que hubiese pasado, por haberme caído. Acto seguido, me hicieron eso los policías y volví a caerme al suelo. Se les cambió la cara, y de acusarme por estafa a 'no hacer nada contra ellos' porque nunca nadie me dijo más", comentaba este usuario.