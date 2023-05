Aviso de la DGT: "Si vas a comprar un triángulo o una luz V16 no conectada, no lo hagas"

Las balizas V16 empezaron a utilizarse en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia Una recomendación del Subdirector de Gestión de Movilidad y Tecnología de la DGT

Desde hace un par de años las balizas V16 empezaron a utilizarse en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia. El objetivo de esta medida es reducir el riesgo por atropello de los conductores que han sufrido una avería de su vehículo en plena carretera.

Por desgracia, las cifras de muertes por atropello son dramáticas. Durante 2020 fallecieron 107 personas atropelladas en carretera, una cifra que aumentó en 118 en 2021 y disminuyó en 75 hasta octubre de 2022. En este sentido, salieron al mercado las balizas V16 y lo que parecía como un avance, ha quedado desactualizado.

Estas balizas ya no son recomendables, tal y como dice el Subdirector de Gestión de Movilidad y Tecnología de la DGT, Jorge Ordás, quien ha dicho que "si vas a comprar un triángulo o una luz V16 no conectada, no lo hagas. Ya hay en el mercado balizas conectadas homologadas que además, en muchos casos, te dan conectividad incluida hasta 2038".

Por lo tanto, los establecimientos empezarán a incorporar las balizas V16 conectadas y homologadas, que cuentan con una diferencia que podría salvar la vida del conductor involucrando en un accidente o avería. Es más, las balizas no conectadas dejarán de ser válidas el 1 de enero de 2026.