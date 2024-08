La avería más cara de tu coche podría costarte hasta 14.000 euros

Los propietarios de coches bien sabrán que mantenerlo en buen estado supone una gran inversión. Sin embargo, lo que también han de conocer es que lo único más costoso que preservarlo de manera adecuada es, precisamente, no hacerlo, pues reparar las averías a las que conduce el descuido es todavía peor.

No obstante, ¿te has preguntado cuál es la avería más costosa que tu coche puede llegar a experimentar? Si es el caso, a diferencia de lo que podría dictaminar la creencia popular, no es ni el aire acondicionado ni el bloque de motor, sino que es la caja de cambios el elemento más oneroso a recuperar en caso de dañarse.

Esto, al menos, de conformidad con lo compartido por el RACE (Real Automóvil Club de España). "Si hablamos de una caja de cambios manual, la reparación puede ocupar 9 horas de trabajo y costar entre 7.000 y 10.000 euros", aunque podría ascender hasta los 14.000 euros si la mano de obra alcanza las 11 horas. Como resultado, se recomienda conducir sin brusquedad y acelerando de manera paulatina, también porque es crítica para el correcto funcionamiento del coche.

En añadidura a la caja de cambios, estos son los siguientes elementos de tu vehículo más costosos de reparar: