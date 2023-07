¿Eres autónomo? Estás a punto de llevarte una alegría gracias a esta prestación

Si has cotizado más de 12 meses, tienes un trabajador y no has llegado a la hora de jubilación puedes beneficiarte de esto

A pesar de que la nueva forma de calcular la cuota de autónomo no ha sentado bien a todos los sectores (los que más ingresan, más pagan), no todo iban a ser malas noticias. En esta ocasión, os hablaremos acerca del paro para autónomos, una especie de subsidio para desempleados que nos puede ayudar si no tenemos estabilidad para seguir trabajando.

Tal y cómo apunta el ministerio a cargo de este paro para autónomos, pueden acceder al subsidio aquellas personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado "que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, así como a las personas trabajadoras autónomas que ejerzan su actividad profesional conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho, siempre que, en ambos casos, cumplan con una serie de requisitos adicionales".

Es decir, si has cotizado más de 12 meses, tienes un trabajador y no eres aún jubilado, puedes cobrar este paro por autónomos que en estos momentos ronda los 1.000 euros brutos al mes.

Eso sí, tienes que estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social para cobrar hasta 2 años esta prestación. En caso contrario, no se te aceptará la solicitud hasta que no pagues la deuda.