El auténtico significado de la nueva señal de la DGT que preocupa a los conductores

¿Qué quiere decir la señal de un surtidor con las letras 'EV'?

¿Tienes un coche eléctrico o híbrido y aún desconoces en qué zonas puedes recargar la batería para seguir circulando? La DGT ha pensado en ello y por esta razón ha incorporado una nueva señal que a partir de ahora será habitual en las carreteras españolas. Y no, no tienes que preocuparte por nada, porque es una señal muy útil y que no advierte de peligro alguno.

Con el auge de los vehículos híbridos y eléctricos, la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha visto obligada a incorporar una nueva señal que a partir de ahora será cada vez más habitual ara los conductores. El fin de la señal es informar a los conductores de vehículos híbridos y/o eléctricos acerca de la presencia de puntos de recarga en las vías públicas, del mismo modo que existen señales para advertir de gasolineras próximas.

Tal y cómo podrás ver en la fotografía que ilustra la noticia, la señal es muy simple: un surtidor verde, con un enchufe en lugar de una manguera tradicional y con las letras 'EV', haciendo referencia a los coches híbridos y eléctricos que harán uso de estos puntos de recarga.

Hay otras variantes, tales como surtidor de gasolina (diésel y gasoil) y punto de recarga eléctrico, o surtidor de gasolina, punto de recarga eléctrico y gasolinera con carburante GLP disponible. El objetivo de la DGT es ser aún más claros con la información que se suministra a los conductores.