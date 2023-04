Auronplay quiere comprar el nombre de usuario a un suscriptor de Twitch

"Es que yo me quería cambiar de usuario y quería algo humilde" Una polémica acerca del creador de contenido casi termina con su carrera

Auronplay se ha convertido en uno de los creadores de contenido más activos en Twitch, aunque hace poco salió a la luz una polémica que casi termina con su carrera de streamer, y aunque parece que empieza a remontar a través de sus directos son muchos quienes aún le asocian.

En uno de sus últimos programas, el creador de contenido ha expresado que estaría interesado en cambiar de nombre y desveló que ya se había fijado en el nombre de uno de sus usuarios en Twitch. El nombre que consiguió atraer la atención de Auronplay sería "Dios". Un nombre por el que incluso abre la puerta a negociar un acuerdo.

Auronplay bromea con comprar "Dios" a un usuario de Twitch

"Dios te bendiga. Ah no, que eres Dios", decía Auronplay. "Oye qué guapo tu nombre de usuario. ¡Te lo compro! Tiene el nombre de usuario de Twitch 'Dios'. Qué guapo tío". A lo que el creador de contenido continuaba entre risas "Escríbeme, llegamos a un acuerdo. Es que yo me quería cambiar de usuario y quería algo humilde, algo que me representara".

"Algo que yo creo que me puede sentar bien y con lo que puedo demostrar mi humildad es Dios. Háblame, que negociamos. Nombre de usuario 'Dios' en Twitch vale pasta a día de hoy, eh", algo que sorprendía a muchos de quienes estaban observando el directo.

Auronplay consiguió posicionarse como el streamer número 1 de Twitch a nivel mundial con una media de 17.600 espectadores y 11 millones de horas vistas por espectadores. Por lo que puede que Auronplay sorprenda comprando el nombre al usuario, pero con el éxito que ha acumulado seguramente decida mantener su nombre actual.