Todo lo que ha sucedido en el primer encuentro de Aurah Ruíz y Ángel Cristo después de 'Supervivientes'

Recientemente Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr. acudieron al plató del programa ‘¡De viernes!’ para hablar sobre su paso por ‘Supervivientes 2024’. Durante el programa ambos participantes terminaron enemistados y discutieron en varias ocasiones. Esta conversación comenzó como un intento de limar asperezas y terminó de una forma inesperada.

Durante ‘Supervivientes’ la relación de Ángel y Aurah fue buena y se convirtieron en un dúo inseparable durante un tiempo. Sin embargo, a medida que avanzó el reality fueron teniendo discusiones y confrontaciones que los llevaron a terminar convertidos en enemigos.

Una de las discusiones más fuertes entre los concursantes tuvo que ver con un comentario de Aurah sobre la hija de Ángel: “Tú has jurado por tu hija, vergüenza debería de darte, ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año 30 veces”. Frente a este ataque, el concursante le contestó que era una “pobre desgraciada”, diciéndole que no volviera a hablar de su familia.

A pesar de esta fuerte discusión y de abandonar el programa enfrentados, su reencuentro en ‘¡De viernes!’ salió mucho mejor de lo esperado. Y es que, durante un montaje que recopilaba los mejores momentos de ambos en ‘Supervivientes’ Aurah se puso a llorar y terminaron su intervención en el programa con un abrazo que parecía indicar que han hecho las paces.