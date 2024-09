¡Atención! Este camarero advierte sobre lo que debes tener en cuenta si pides un botellín en un bar

Basta con asomarte a la ventana y comprobar que los bares se llenan cada día de personas en búsqueda de un refresco, un vino o una cerveza bien fresquita. La hostelería es un sector que se encuentra en auge tras varios años marcados por las limitaciones derivadas de la pandemia, pero a veces se nos olvida de dónde proceden sus productos.

De recordarnos eso se ha encargado @eldel_barr, un tiktoker y camarero que nos ha avisado acerca de los botellines de cerveza que hay en los bares.

"Vamos a ver, señores, hay un problema entre el calor y la cerveza. Y es verídico. Si hay gente en pleno verano en un negocio, no vayáis a pedir tercios o quinto (botellines) porque en el botellero no da tiempo a que bajen los grados. Se abre unas 50.000 veces al día", asegura el camarero, recomendando en ese caso la cerveza de barril, que está congelada.

A poder ser, además, debes pedir un vaso congelado para mantener el frío de la cerveza el máximo tiempo posible. Al fin y al cabo, la cerveza es de esas bebidas que cambia de sabor cuando se encuentra templadas.

En resumen, @eldel_barr aclara que "no pedir ni tercios ni quintos si no se quieren encontrar la cerveza caliente ya que no tenemos un congelador solo para vosotros". En realidad, en el botellero puede haber más bebidas aparte de cerveza, y si solo hay cerveza, se abre muchas veces al día.