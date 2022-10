El ataque de un oso a dos jóvenes luchadores: lesiones, huesos rotos...

Brayden Lowry y Kendell Cummings fueron atacados por un oso grizzly Los dos jóvenes sufrieron muchas lesiones, pero salieron con vida

Brayden Lowry y Kendell Cummings tienen suerte de poder contar la historia de cómo les atacó un oso. Los dos jóvenes, cuentan compañeros de equipo de lucha libre en Northwest College en Powell, Wyoming, tuvieron que lidiar con un suceso de "vida o muerte" tal y como cuentan los protagonistas.

"El oso salió corriendo de los árboles. Ni siquiera lo vi hasta que estuvo justo frente a mí, pero escuché el choque. Sabía que tenía que proteger mi cabeza y luchar por la vida". Los dos luchadores se encontraban en el Bosque Nacional Shoshone y, después de separase un momento del resto del grupo de amigos, se produjo el ataque. Brayden Lowry fue el primero caer. El oso fue directamente contra él, ignorando a Kendell Cummings, que, viendo la situación, decidió actuar. "No quería perder a mi amigo. Había un gran oso sobre él. Podía haber huido y posiblemente haber perdido a un amigo, o haberlo liberado y salvado. El oso me tiró al suelo y luego me empujó con la cabeza en el suelo y contra los árboles. Allí me atacó. Inmediatamente, le puse las manos en la boca para que no pudiera ir a por mi cuello". Tras alejarse unos minutos, el animal volvió a embestir a ambos. "Escuché al oso gruñendo detrás de mí y lo escuché caminar. Luego lo volví a ver y vino y me atacó de nuevo".

