El ataque de cataplexia de Jordi Évole en plena entrevista a Estopa: "¡Qué susto!"

Jordi Évole sufrió un ataque de cataplexia durante una entrevista Los cantantes se mostraron muy sorprendidos del suceso

Jordi Évole vivió un nuevo episodio de cataplexia durante la entre vista con Estopa. El programa ha mostrado en sus redes cómo fue el momento que dejó muy sorprendidos a ambos integrantes del grupo.

La cataplexia o cataplejía consiste en episodios súbitos y generalmente breves de pérdida bilateral del tono muscular. Puede ser un primer paso hacia la narcolepsia. La mayoría de las veces los episodios aparecen en relación con emociones intensas, sobre todo positivas.

El del medio de los Chichos a veces desaparece en sueños. #LoDeEstopa pic.twitter.com/TR5E4mzXUr — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 12, 2023

En este caso, fue por un ataque de risa. Esta dolencia es conocida en Jordi Évole pero nunca se había visto de manera tan explícita en una grabación. Es tan poco vista que ni Jose múñoz supo reaccionar cuando Évole le pidió que le agarrara para no caerse.

"Pensaba que me estabas vacilando. Qué susto" decía. Desde el suelo Évole se metía con él diciéndole: "Le he dicho que me coja 14 veces y no me ha hecho ni caso". La cara de los Estopa era de susto mayúsculo pero por suerte todo quedó ahí.