Ashley Graham protagoniza el outfit más polémico de los Oscar 2023

La modelo ha llevado un look de falda transparente con mangas capa que no ha dejado indiferente a nadie Graham fue una de las encargadas de realizar las entrevistas a todo aquel que pasaba por la alfombra roja de los Oscar 2023

Como bien sabéis, esta misma madrugada ha tenido lugar una nueva edición, la 95 para ser más exactos, de los Oscar, lo que nos ha dejado con momentos de todo tipo, incluidos lo de la alfombra roja.

Por supuesto, siempre es más que interesante ver los estilismos de los allí presentes y lo que eso conlleva. En este caso, toca hablar del vestido que llevaba Ashley Graham en los Oscar 2023, que fue uno de los más comentados sin duda alguna durante la noche.

De hecho, el vestido de la modelo ha sido denominado como uno de los más polémicos de la gala. Bueno, verdaderamente se trata de un dos piezas de color negro acompañado de unas mangas capa que ha acaparado las miradas de los asistentes y los espectadores de este evento.

Ashley Graham fue una de las encargadas de entrevistar a los diferentes invitados que pasaban por la alfombra roja de camino al interior del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Allí hemos podido verla con un look de Alberta Ferretti formado por un top que deja al descubierto parte del vientre debido a unas estratégicas aberturas. La parte del pecho y los brazos se cubre con una tela plisada que se abre en las mangas aportando volumen y creando una especie de capa que cae hasta el suelo.

Además, esta combinación de juego de tejidos y volúmenes se ha completado con una falda transparente que es, quizá, el elemento más llamativo de este estilismo, un diseño con cristales que deja al descubierto la lencería de talle alto.

Ashley Graham poses for photos at the #Oscars. https://t.co/i5wEon5M8t pic.twitter.com/nGeGVd1Idi