Arrestan a Hasbulla en Rusia: vídeo y primeras palabras tras la detención

El conocido influencer ha sido detenido junto a sus amigos Hasbulla ha roto el silencio en redes tras ser liberado

En los últimos años, Hasbulla se ha convertido en una de las celebridades más populares de internet en el mundo, pero eso no le hace inmune a la ley. Según diversas fuentes, Hasbulla fue detenido este 8 de mayo en Dagestan, Rusia acusado de alterar el orden público con sus amigos, que también fueron arrestados.

Según ha informado 'Red Corner MMA, Hasbi y sus amigos estaban en Rusia festejando la boda de uno de sus amigos, durante la celebración no respetaron las leyes de tránsito y causaron molestias a otros conductores. Tras alterar el orden público en la carretera, la policía de Dagestan procedió a detenerles y acusarlos de infracciones administrativas.

Footage of Hasbulla and his entourage celebrating on the roads of Dagestan - an incident that led to their arrest



🎥 MVD Dagestan pic.twitter.com/yEhq69Q6VF