El armario corredero de Ikea que acaba con el desorden

Las puertas correderas son ideales para habitaciones pequeñas Este armario de Ikea está fabricado enteramente con madera de pino

Mantener el orden en nuestro día a día es realmente complicado.

Hoy en día vivimos acelerados, y muchas veces dejamos las cosas en cualquier lugar. Tener todo en su lugar no solo causará buena impresión a nuestras visitas, sino que es primordial para nuestra tranquilidad. Saber donde encontrar las cosas y mantener todo despejado es bueno para nuestra mentalidad.

Encontramos en Ikea un gran aliada, pues diseña muchos productos con esa finalidad, como el armario corredero que han promocionado en su catálogo.

Como su propio nombre indica, la particularidad de estos armarios son sus puertas correderas. Este sistema de apertura, además de resultar muy cómodo, hace que el hecho de no abrir la puerta hacia nosotros de manera tradicional, no requiramos el espacio para ese movimiento, algo primordial si no tenemos espacio en nuestra habitación.

Las dimensiones de este armario son de 80 centímetros de ancho, 30 centímetros de fondo y 60 centímetros de altura. El mueble está enteramente fabricado con madera de pino, por lo que es una de las mejores superficies para pintar sin miedo a estropearlo.