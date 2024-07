Arantxa del Sol revela su tristeza tras la ausencia de Finito de Córdoba en el final 'Supervivientes 2024'

Después del incidente con Ángel Cristo Jr, la comunicadora Arantxa del Sol ha vuelto a Telecinco tras un periodo de veto. La presentadora ha revelado los motivos de su enfrentamiento con el hijo de Bárbara Rey, pero también ha compartido su tristeza por la ausencia de Finito de Córdoba, al finalizar el concurso.

Durante su estancia en Honduras, Arantxa del Sol recibió la visita del torero, protagonizando momentos románticos en las playas paradisíacas, tal y como relató el matrimonio en su momento. Cuando la comunicadora fue expulsada del concurso regresó a España, y hasta su llegada al plató de Telecinco, se mantuvo aislada del exterior.

Los participantes que abandonan el programa no conocen ningún detalle del exterior hasta que se reencuentran con sus seres queridos en la gala. No obstante, la presentadora no se reencontró con su marido en el plató. "Fue un palo muy fuerte. En el momento no lo entendí", confesaba.

Ahora bien, la ausencia de Finito de Córdoba tenía una explicación. "Pensé lo que al final fue. No era la bienvenida que yo merecía después de dos meses", argumentaba. En este caso, la presentadora ha querido dejar claro en Telecinco que Finito no acudió a su recibimiento por todo lo que se había hablado sobre su amistad con Ana Herminia.

En este sentido, los colaboradores de Mediaset han querido saber sobre la amistad de su marido con la novia de Ángel Cristo Jr. "A mí no me molesta que tengan relación telefónica, ni en el caso de que hace 30 años hubieran tenido algo porque yo no estaba en su vida", confirmaba.