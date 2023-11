La aplaudida respuesta de una trabajadora que recibe llamada de sus jefes fuera del horario laboral: "Si quieres fidelidad, contrata a un Golden Retriever"

Una joven ha subido este vídeo contestando a sus superiores y no ha tardado en hacerse viral Ha desencadenado un debate en el programa Aruser@s de 'La Sexta' donde han desvelado si también les llaman fuera de su jornada laboral

“Si quieres fidelidad, contrata a un Golden retriever”, estas son las palabras que se han convertido en un lema para todos aquellos usuarios de Tik Tok cansados de recibir llamadas de sus jefes fuera de horario laboral. Esta trabajadora cansada de los mensajes de sus superiores fuera del trabajo ha lanzado su opinión tajante, ¿se deben responder las llamadas de trabajo fuera de nuestra jornada?

La realidad es que fuera de las horas de trabajo no recibes una compensación económica por lo que no debes atender al telefóno si no quieres, pero muchos lo hacen por miedo a la respuesta de sus superiores o compañeros que podrían enfadarse.

Por ello, esta mujer a través de TikTok ha reflexionado sobre la problemática: “Oye, tengo una pregunta: ¿los compañeros y jefes que te escriben fuera de tu horario de trabajo o te llaman y tú por lo que sea no contestas y luego se enfadan y se molestan?”, empezaba diciendo la joven en el vídeo que ya se ha viralizado por todo TikTok.

Martha, la protagonista del video, se ha posicionado sin miedo: “Trabajo por dinero. Horas, dinero. Fuera de mi horario laboral, no hay compensación económica ¿Buscas lealtad incondicional? Entonces, deberías contratar a un Golden Retriever”.

El comentario ha llegado hasta el plató de Aruser@s donde ha generado el debate, y se han cuestionado si a ellos también les llaman fuera de su jornada laboral, Rocío Cano ha bromeado diciendo que Alfonso Arús en ocasiones le llama.

El vídeo ha desencadenado los comentarios y entre las opiniones expresadas, hubo tanto apoyo como críticas hacia su postura. Un usuario planteó si la situación era distinta cuando los jefes necesitaban comunicarse fuera del horario laboral, a lo que ella respondió con sinceridad que ser jefe o encargado implica responsabilidades adicionales.

Algunos usuarios no están de acuerdo

Una usuaria planteó que la actitud de Martha podría tener un impacto en cómo los demás responden a sus futuras peticiones. “Así llegarás muy lejos.... cuando tú pidas un favor ojalá te lo devuelvan con la misma actitud. Suerte”, comentó. La respuesta de la autora del video fue decidida: “Efectivamente. He llegado muy lejos en la vida. Una hace vídeos y gana dinero y otros comentan tonterías gratis. Mejor quédate la suerte para ti”, así le respondió la tiktoker.