Ni la apariencia física ni la vestimenta: esta es el verdadero motivo para que un portero de discoteca te deje entrar

Entrar a las discotecas no siempre es tarea fácil y es que, en dependencia del sitio para el que está trabajando, los porteros suelen poner trabas a la hora de entrar en estos tipos de locales. La vestimenta, la forma de actuar de la persona o el nivel de embriaguez suele influir en la decisión.

Las redes sociales son un escaparate para conocer a personas y profesiones que antes no eran tan conocidas. Y es que los entresijos de ser portero no son tan conocidos, pero el influencer y portero Antonio Gutiérrez explica algunos datos.

Gutiérrez ha revelado recientemente detalles sorprendentes sobre su experiencia en el sector del ocio nocturno y los criterios que utilizan para admitir a los clientes. “Es un trabajo para los jóvenes, pero no es algo que puedas hacer para siempre. Vives de noche y eso afecta tu salud y tu estado de ánimo. Terminas viviendo una vida que te desgasta rápidamente”, comenta.

Según él, los dueños imponen criterios específicos sobre quién puede entrar y quién no. “Te piden que excluyas a ciertos perfiles. En Málaga, por ejemplo, hay una preferencia clara para no dejar entrar a jóvenes marroquíes, aunque no todos, solo aquellos que cumplen con un perfil específico”, explica.

Estos criterios no se basan únicamente en la apariencia física o la vestimenta de los clientes, sino en comportamientos y actitudes que los porteros aprenden a identificar con el tiempo. “Puedes reconocer a alguien que va a causar problemas no solo por cómo se viste, sino también por su actitud. A veces, aquellos con apariencia de narco, a pesar de ser los que más gastan, son rechazados por la imagen negativa que proyectan en el local”, añade.

”Tú sabes si alguien te la puede liar. Lo ves. No por la pinta, porque puede ser el mejor vestido”, confesó.