Antonio David Flores querría volver con Marta Riesco, según la propia periodista

Hace ya un mes desde que se llevó a cabo la ruptura entre Antonio David Flores y Marta Riesco, algo que confirmó la propia periodista en 'El programa de Ana Rosa', donde ella colaboraba, y aprovechó la ocasión para dejar claro que achacaba la culpa de la separación a Rocío Flores: "Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía Riesco en su Instagram.

Desde entonces, Marta Riesco no se ha pronunciado sobre la mencionada ruptura, ni por su cuenta ni de cara a otro medio. Ahora bien, ahora que ha pasado un tiempo, la periodista ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una historia acompañada de un mensaje en el que, a pesar de que no nombra a nadie directamente, parece claro que este va dirigido a Antonio David Flores.

"Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, de verdad dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno", escribía la periodista en su Instagram. "Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre".



Las palabras solo pueden estar dirigidas a una ex pareja y en este caso sería a Antonio David Flores. El contexto que relata en el mensaje es el que habría vivido con él, tal y como ella ha explicado en otras ocasiones.